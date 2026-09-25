जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाठी को सांप बनाने की महारथी रही पुल‍िस की नई करतूत जौनपुर में सामने आई है। यहां पर सुरेरी थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह पर अपहरण और वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हें निलंबित करने के बाद से वह फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में दिव्य प्रकाश सिंह और सुरेरी के देहुआ निवासी राजनारायण गिरी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

एक सप्ताह पहले दिव्य प्रकाश सिंह को वसूली के मामले में निलंबित किया गया था। इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। जलालपुर थाना क्षेत्र में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जिसमें पहाड़ी पट्टी निवासी विकास सिंह और संकीत सिंह ने बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस मामले में दो अन्य पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है।

जलालपुर के निवासी विजय राजभर ने आरोप लगाया कि 15 सितंबर को वह अपनी जूते-चप्पल की दुकान पर थे, तभी संकीत सिंह उन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वहां चार अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें चार पहिया वाहन में बैठाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर पैसे की मांग की। आरोपितों ने विजय का मोबाइल फोन छीनकर यूपीआई के माध्यम से विभिन्न खातों में लगभग 2,15,000 रुपये स्थानांतरित कराए और एटीएम से भी पैसे निकाले।

दूसरे मामले में सुरेरी थाने के अंतर्गत वाराणसी जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र के चिलबिला गांव निवासी सुशील कुमार पांडेय ने शिकायत की है कि उन्हें जबरदस्ती कार में बैठाकर सुरेरी थाने ले जाया गया। वहां असलहा पकड़ाकर उनका वीडियो बनाया गया और उनसे एक लाख पांच हजार रुपये नकद तथा साठ हजार दो सौ 99 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराने की मांग की गई।

इन घटनाओं ने जौनपुर में पुलिस की छवि को धूमिल किया है और स्थानीय लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। इस प्रकार के मामलों में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पुलिस को ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

स्थानीय लोगों की मांग है कि पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना चाहिए और ऐसे मामलों में सख्ती से निपटना चाहिए। इससे न केवल अपराधियों में भय पैदा होगा, बल्कि आम जनता का पुलिस पर विश्वास भी बढ़ेगा। इस मामले में आगे की कार्रवाई और पुलिस की प्रतिक्रिया का सभी को इंतजार है। जौनपुर में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।