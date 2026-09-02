दैनिक जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वेलनेस सेंटर की ओर से नवप्रवेशित स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य नवागंतुक छात्र-छात्राओं को तनाव प्रबंधन, स्वस्थ जीवनशैली और मानसिक समस्याओं के समाधान के प्रति सचेत करना रहा।

व्यावहारिक मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष व वेलनेस सेंटर के समन्वयक प्रो. अजय प्रताप सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर के लिए मन का स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। उन्होंने आगाह किया कि लगातार शॉर्ट वीडियो देखने और डिजिटल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से छात्रों की ध्यान क्षमता, एकाग्रता और स्मरण शक्ति पर बुरा असर पड़ रहा है।

उन्होंने विद्यार्थियों से पढ़ाई और दैनिक दिनचर्या में संतुलन बनाते हुए डिजिटल माध्यमों का सीमित व विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने का आह्वान किया।अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकायाध्यक्ष प्रो. मनोज मिश्र ने कहा कि आधुनिक दौर की मानसिक चुनौतियों व समस्याओं के समाधान में हमारी प्राचीन पद्धतियां बेहद कारगर हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को प्राचीन तकनीकों को समझकर दैनिक जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया।

वेलनेस सेंटर की नोडल अधिकारी डॉ. अन्नू त्यागी ने कोपिंग स्किल्स पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी मानसिक या भावनात्मक तनाव को अकेले सहने के बजाय विश्वविद्यालय के काउंसलिंग सेंटर की मदद लें। उन्होंने नियमित दिनचर्या, शारीरिक सक्रियता और रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलने की सलाह दी।