चार दशक पुराने भू-विवाद में सुलह होने पर जौनपुर न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का हुआ सम्मान

जागरण संवाददाता, जौनपुर। गांधी जयंती के अवसर पर जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के तत्वावधान में आयोजित 'विवाद से संवाद तक' संगोष्ठी में 40 वर्ष से अधिक पुराने मुकदमों का सुलह से निस्तारण कराने पर वरिष्ठ अधिवक्ता बशिष्ट नारायण शुक्ल व उनके पुत्र विकास शुक्ला अधिवक्ता को सम्मानित किया गया। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने उन्हें प्रशस्ति पत्र सौंपा।

विधिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो चार दशकों तक अदालती कार्यवाहियों, साक्ष्यों और अपीलों के दौर से गुजर रहे सिविल मामलों में पक्षकारों को मध्यस्थता की मेज पर लाना एक असाधारण कार्य है। मामला जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ताला मझवारा गांव से जुड़ा था, जिसमें वर्ष 1986 से 'शोभा बनाम किशोर' के बीच दीवानी मुकदमा लंबित चला आ रहा था।

वरिष्ठ अधिवक्ता बशिष्ट नारायण शुक्ल एवं विकास शुक्ला अधिवक्ता ने अपने सुदीर्घ विधिक अनुभव और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया का प्रभावी प्रयोग करते हुए दोनों पक्षों के मध्य सहमति कायम कराई। इस ऐतिहासिक निस्तारण से न केवल न्यायालय पर मुकदमों का बोझ कम हुआ, बल्कि पक्षकारों के मध्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा वैमनस्य भी सदैव के लिए समाप्त हो गया।