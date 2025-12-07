जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोलकाता के एक घर से भागकर जफराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची दो युवतियों को शनिवार को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया। शाम के समय स्टेशन के बाहर दोनों युवतियां बैठकर रो रही थीं। उनकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे घर से भागकर आई हैं।

आसपास के लोगों से जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ने कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी राधेश्याम सिंह को मौके पर भेजा। महिला कांस्टेबलों के साथ पहुंचे चौकी प्रभारी ने दोनों युवतियों को कस्टडी में लेकर थाने ले जाने का निर्णय लिया।

पूछताछ के दौरान युवतियों ने पुलिस को बताया कि वे अपने अभिभावकों की डांट से क्षुब्ध होकर घर से भाग गई थीं। इसके बाद वे ट्रेन पर सवार हुईं, लेकिन आगे की स्थिति को समझ न पाने के कारण जफराबाद रेलवे स्टेशन पर उतर गईं। दोनों युवतियां कोलकाता के मालदा चाचून थाना क्षेत्र के जामगाड़ी की निवासी हैं।

पुलिस ने उनके अभिभावकों को इस घटना की सूचना दे दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उनके स्वजन कोलकाता से जफराबाद आ रहे हैं। जैसे ही वे पहुंचेंगे, आवश्यक लिखापढ़ी कर दोनों युवतियों को उनके स्वजन को सौंप दिया जाएगा।

इस घटना ने समाज में एक बार फिर से परिवारों के बीच संवाद की आवश्यकता को उजागर किया है। युवतियों का घर से भागना एक गंभीर मुद्दा है, जो यह दर्शाता है कि कभी-कभी पारिवारिक दबाव और तनाव के कारण युवा पीढ़ी सही निर्णय नहीं ले पाती। पुलिस ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई है और युवतियों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है।

इस प्रकार की घटनाएं समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को दर्शाती हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी भावनाओं को समझें। इससे न केवल परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, बल्कि युवा पीढ़ी भी सही मार्ग पर चल सकेगी।