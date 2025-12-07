Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोलकाता से भागकर जफराबाद पहुंचीं दो युवतियां पुलिस कस्टडी में, पहुंच रहे पर‍िजन भी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    जौनपुर के जफराबाद रेलवे स्टेशन पर कोलकाता से भागी दो युवतियां मिलीं, जिन्हें पुलिस ने संरक्षण में लिया। पूछताछ में पता चला कि वे अभिभावकों की डांट से ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    घटना पारिवारिक संवाद की आवश्यकता को दर्शाती है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोलकाता के एक घर से भागकर जफराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची दो युवतियों को शनिवार को पुलिस ने संरक्षण में ले लिया। शाम के समय स्टेशन के बाहर दोनों युवतियां बैठकर रो रही थीं। उनकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे घर से भागकर आई हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आसपास के लोगों से जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ने कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी राधेश्याम सिंह को मौके पर भेजा। महिला कांस्टेबलों के साथ पहुंचे चौकी प्रभारी ने दोनों युवतियों को कस्टडी में लेकर थाने ले जाने का निर्णय लिया।

    पूछताछ के दौरान युवतियों ने पुलिस को बताया कि वे अपने अभिभावकों की डांट से क्षुब्ध होकर घर से भाग गई थीं। इसके बाद वे ट्रेन पर सवार हुईं, लेकिन आगे की स्थिति को समझ न पाने के कारण जफराबाद रेलवे स्टेशन पर उतर गईं। दोनों युवतियां कोलकाता के मालदा चाचून थाना क्षेत्र के जामगाड़ी की निवासी हैं।

    पुलिस ने उनके अभिभावकों को इस घटना की सूचना दे दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि उनके स्वजन कोलकाता से जफराबाद आ रहे हैं। जैसे ही वे पहुंचेंगे, आवश्यक लिखापढ़ी कर दोनों युवतियों को उनके स्वजन को सौंप दिया जाएगा।

    इस घटना ने समाज में एक बार फिर से परिवारों के बीच संवाद की आवश्यकता को उजागर किया है। युवतियों का घर से भागना एक गंभीर मुद्दा है, जो यह दर्शाता है कि कभी-कभी पारिवारिक दबाव और तनाव के कारण युवा पीढ़ी सही निर्णय नहीं ले पाती। पुलिस ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई है और युवतियों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है।

    इस प्रकार की घटनाएं समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता को दर्शाती हैं। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी भावनाओं को समझें। इससे न केवल परिवार में सामंजस्य बना रहेगा, बल्कि युवा पीढ़ी भी सही मार्ग पर चल सकेगी।

    इस घटना ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता किसी भी संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए युवतियों को सुरक्षित रखा और उनके परिवारों को सूचित किया।

     