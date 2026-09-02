जागरण संवाददाता, जौनपुर। पीली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से दुगौली कला-कस्तूरीपुर के बीच बना रपटा पुल बुधवार को पूर्णतया बंद कर दिया गया। तहसील प्रशासन ने नदी के दोनों तरफ कटीला तार लगाकर आवागमन रोक दिया है। साथ ही लोगों को खतरे से आगाह करने के लिए कई स्थानों पर फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं।

लगातार हो रही बारिश के कारण सोमवार की रात रपटा पुल पानी में डूब गया था। मंगलवार को जलस्तर और बढ़ने पर प्रशासन ने आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी। पुल बंद होने से दुगौली कला, दुगौली खुर्द, तियरा, ठेगुआ, अटौली, रामपुर, रामीपुर, इनामीपुर समेत आसपास के गांवों के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है।