शिवपूजन हेलमेट नहीं लगाया था। सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। स्वजन उपचार के दौरान रात में पहले बेटे की मौत हो गई। भोर में मां की भी मौत हो गई। मृत शिवपूजन की पत्नी आरती ने पुलिस को सामने से टक्कर मारने वाली बाइक नंबर यूपी 62 जी 6405 के विरुद्ध तहरीर दी है।

Road Accident : जौनपुर में आमने-सामने टकराईं दो बाइक; मां-बेटे की दर्दनाक मौत

Your browser does not support the audio element.