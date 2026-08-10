इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में मैट पर ऋत्विक ने जमाया दम, जीता रजत

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। कराटे के मैट पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के शोध छात्र ऋत्विक त्रिपाठी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक अपने नाम किया।वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के एचआरडी विभाग में शोधरत ऋत्विक ने इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप सीरीज-दो के सीनियर वर्ग के -67 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार खेल का प्रदर्शन किया। उनकी इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय के साथ जिले का भी गौरव बढ़ा है।

प्रतियोगिता का आयोजन 16 और 17 मई को दिल्ली के तालकटोरा इनडोर स्टेडियम में हुआ।चैंपियनशिप में देश के विभिन्न हिस्सों के अलावा विदेशों से आए खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया। कड़े मुकाबलों के बीच ऋत्विक ने तकनीक, गति और आत्मसंयम का बेहतर तालमेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया और रजत पदक पर कब्जा जमाया।प्रतियोगिता का आयोजन धामिकाकाई शीतो-रियु इंटरनेशनल संस्था की ओर से किया गया।