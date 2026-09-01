जौनपुर में पीली नदी का रपटा पुल डूबा, जान जोखिम में डालकर हो रहा आवागमन
जौनपुर के बदलापुर में पीली नदी का रपटा पुल बारिश के कारण डूब गया है, जिससे दुगौली कला सहित कई ...और पढ़ें
HighLights
पीली नदी का रपटा पुल बारिश से डूबा।
जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे आवागमन।
स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को भारी परेशानी।
जागरण संवाददाता, जौनपुर! बदलापुर क्षेत्र में सोमवार की रात हुई बारिश से पीली नदी का जलस्तर बढ़ने से दुगौली कला-कस्तूरीपुर के बीच नदी पर बना रपटा पुल डूब गया। पुल पर पानी का बहाव होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है।
शुक्रवार को भी बारिश के बाद पुल डूब गया था। हालांकि करीब पांच-छह घंटे बाद ही जलस्तर घटने से रपटा पुल खाली हो गया था। साथ ही आवागमन बहाल हो गया था, लेकिन सोमवार की रात हुई तेज बारिश के बाद फिर जलस्तर बढ़ गया और पुल डूबने से दुगौली कला, दुगौली खुर्द, तियरा, ठेगुआ, इनामीपुर, रामीपुर समेत दर्जनभर गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ गई।
बारिश ने फिर समस्या खड़ी कर दी। पुल डूबने से सबसे अधिक परेशानी स्कूली छात्र-छात्राओं और रोजाना तहसील मुख्यालय आने-जाने वालों को हो रही है। आगे और भी बारिश और बाढ़ का रुख बना रहा तो तटवर्ती गांवों में भी पानी प्रवेश करने का खतरा बना हुआ है।