जौनपुर में पीली नदी का रपटा पुल डूबा, जान जोखिम में डालकर हो रहा आवागमन

जागरण संवाददाता, जौनपुर! बदलापुर क्षेत्र में सोमवार की रात हुई बारिश से पीली नदी का जलस्तर बढ़ने से दुगौली कला-कस्तूरीपुर के बीच नदी पर बना रपटा पुल डूब गया। पुल पर पानी का बहाव होने के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी हुई है।

शुक्रवार को भी बारिश के बाद पुल डूब गया था। हालांकि करीब पांच-छह घंटे बाद ही जलस्तर घटने से रपटा पुल खाली हो गया था। साथ ही आवागमन बहाल हो गया था, लेकिन सोमवार की रात हुई तेज बारिश के बाद फिर जलस्तर बढ़ गया और पुल डूबने से दुगौली कला, दुगौली खुर्द, तियरा, ठेगुआ, इनामीपुर, रामीपुर समेत दर्जनभर गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ गई।