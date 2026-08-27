पूर्वांचल विश्वविद्यालय में 9.90 करोड़ की लागत से बनेगा नया संकाय भवन, छात्रों को मिलेगी बेहतर शैक्षणिक सुविधा

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए संकाय भवन के निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। करीब 9.90 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही पठन-पाठन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना है। नया संकाय भवन विज्ञान संकाय और लाइब्रेरी के मियावाकी वन के मध्य बनाया जा रहा है। भवन के निर्माण से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त कक्ष और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे वर्तमान में उपलब्ध भवनों पर विद्यार्थियों के बढ़ते दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी।

विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कई बार कक्षाओं के संचालन के लिए उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं रह जाता है। नए भवन के तैयार होने के बाद कक्षाओं के संचालन में सहूलियत मिलने के साथ विद्यार्थियों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा।