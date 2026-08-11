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    बीपीएड में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा शुरू, सिर्फ 275 लोगों ने ही किया है आवेदन

    By khalid shah Edited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:06 PM (IST)

    वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध बीपीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए जौनपुर के एकलव्य स्टेडियम में दक्षता परीक्षा शुरू हुई। लगभग 600 सीट ...और पढ़ें

    पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीपीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए दक्षता परीक्षा जारी, 275 अभ्यर्थी शामिल।

    पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीपीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए दक्षता परीक्षा जारी, 275 अभ्यर्थी शामिल।

    HighLights

    1. बीपीएड प्रवेश के लिए एकलव्य स्टेडियम में दक्षता परीक्षा।

    2. 600 सीटों के लिए 275 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन।

    3. शारीरिक क्षमता और खेल दक्षता का हुआ परीक्षण।

    जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध बीपीएड महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मंगलवार को एकलव्य स्टेडियम में अभ्यर्थियों की दक्षता परीक्षा हुई। जौनपुर के एक और गाजीपुर के सात महाविद्यालयों की लगभग 600 सीटों के लिए 275 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा देर शाम तक चलती रही।

    दक्षता परीक्षा में संबंधित महाविद्यालयों के खेल विभाग के जिम्मेदार शिक्षकों और प्रशिक्षकों की ओर से अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता और खेल दक्षता परखी गई। इसमें दौड़, गति, सहनशक्ति, फुर्ती, शारीरिक संतुलन तथा विभिन्न खेल गतिविधियों से जुड़ी क्षमता का परीक्षण किया गया। प्रवेश प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण में शामिल कराया गया।

    परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।विश्वविद्यालय से संबद्ध दोनों जिलों के आठ महाविद्यालयों में बीपीएड की निर्धारित 600 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया संचालित की जा रही है।परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या का अंतिम विवरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा।इस दौरान खेल सचिव प्रो. शेखर सिंह, खेल सहायक रजनीश सिंह, डॉ. राजेश सिंह, सैयद इमाम रिजवी, सत्येंद्र सिंह समेत संबंधित महाविद्यालयों के संचालक मौजूद रहे।