वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के नए कुलपति होंगे प्रो. आरके सिंह, कुलाधिपति ने तीन वर्ष के लिए की नियुक्ति

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के प्रोफेसर राकेश कुमार सिंह को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। 17 अगस्त 2026 को जारी आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए की गई है। प्रो. राकेश कुमार सिंह विश्वविद्यालय के 21वें कुलपति होंगे।

वर्तमान कुलपति प्रो. वंदना सिंह का कार्यकाल 25 अगस्त को पूरा हो रहा है। ऐसे में उनके बाद प्रो. राकेश कुमार सिंह विश्वविद्यालय की कमान संभालेंगे। कुलाधिपति की ओर से जारी नियुक्ति आदेश में प्रो. सिंह को इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत बताया गया है। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग को भी भेजी गई है।

प्रो. राकेश कुमार सिंह सूचना प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर हैं। उनके पास शिक्षण के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन का भी व्यापक अनुभव है। वह इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार/कार्यवाहक रजिस्ट्रार, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर तथा डीन (प्लानिंग एंड डेवलपमेंट) जैसे महत्वपूर्ण दायित्व संभाल चुके हैं। इससे उन्हें शैक्षणिक, प्रशासनिक और संस्थागत कार्यों का अनुभव प्राप्त हुआ है।