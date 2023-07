योजना का लाभ लेने के लिए समूहों को उसका वास्तविक ब्योरा भी एनआरएलएम की ओर से उपलब्ध कराना होगा। बाजार में बने रहने के लिए किसी भी उत्पाद की ब्रांडिंग बेहद जरूरी है। यहां समूह की कई महिलाओं की ओर से चप्पल से लेकर अचार व पापड़ तक बनाए जा रहे हैं। ऐसे में इस पहल से न सिर्फ समूहों की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा।

योजना के तहत उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए सरकार देगी 40 हजार की सब्‍सि‍डी।

Your browser does not support the audio element.

जौनपुर, जागरण संवाददाता। समूहों की ओर से निर्मित उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से 40 हजार रुपये सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समूहों को भी जोड़ दिया गया है। समूहों की ओर से किए जा रहे कार्यों के वार्षिक टर्नओवर पर 35 फीसदी व अधिकतम 40 हजार रुपये की मदद की जाएगी। चप्पल से लेकर अचार व पापड़ तक बना रही मह‍िलाएं योजना का लाभ लेने के लिए समूहों को उसका वास्तविक ब्योरा भी एनआरएलएम की ओर से उपलब्ध कराना होगा। बाजार में बने रहने के लिए किसी भी उत्पाद की ब्रांडिंग बेहद जरूरी है। यहां समूह की कई महिलाओं की ओर से चप्पल से लेकर अचार व पापड़ तक बनाए जा रहे हैं। समूहों का कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा ऐसे में इस पहल से न सिर्फ समूहों की भागीदारी बढ़ेगी, बल्कि उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा। जिले में बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं कई तरह के कार्य कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। साथ ही बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को समूह की ओर से प्रमोट भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में इन्हें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से भी जोड़ा गया है। समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों को बना बेहतर पैकेजिंग के लिए 40 हजार रुपये तक की मदद की जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। एनआरएलएम उपायुक्त ओपी यादव ने कहा कि सरकार के इस पहल से समूह की महिलाओं को मजबूती मिलेगी व बेहतर कार्य करने का मौका भी।

Edited By: Vinay Saxena