जौनपुर में 50 लाख से अधिक की सोलर प्लांट ठगी, आरोपी प्रतापगढ़ से गिरफ्तार; चार सिम कार्ड बरामद

जागरण संवाददाता, जौनपुर। साइबर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर सोलर प्लांट लगाने के नाम पर साइबर फ्राड करने के आरोपित प्रतापगढ़ के आमी सराय सैफ खां निवासी सचिन शर्मा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से चार सिम कार्ड के अलावा दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जांच में 50 लाख रुपये से अधिक फ्राड किए जाने की बात सामने आई है।

सचिन शर्मा सबसे पहले पेट्रोल पंप मालिकों व अन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त करता था। इसके बाद उनको फोन कर सोलर पैनल सस्ते दाम पर लगाने का झांसा देकर वाट्सएप्प के माध्यम से ल्यूमिनस कंपनी का फर्जी ईस्टीमेट भेजकर कुल होने वाले खर्च का आधी रकम मांगता था।

पैसा मिलते ही नंबर ब्लाक कर देता था। इसके बाद साइबर ठगी की धनराशि को अपने जानने वालों के खाते में मंगाकर निकाल लेता था। अब तक लगभग 50 लाख से अधिक धनराशि का साइबर फ्राड किया गया है। पहले सोलर कंपनी में किया काम, फिर बन बैठा ठग एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित सचिन शर्मा पहले किसी सोलर कंपनी में काम करता था। वर्ष 2021 में नौकरी छोड़ व साइबर फ्राड के धंधे में आ गया।

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली व तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में अभियुक्त के विरुद्ध अब तक कुल 11 मुकदमे व साइबर क्राइम पोर्टल पर साइबर ठगी की छह से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल से भी ठग तक पहुंचने में मदद मिली।

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