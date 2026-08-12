Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर में 50 लाख से अधिक की सोलर प्लांट ठगी, आरोपी प्रतापगढ़ से गिरफ्तार; चार सिम कार्ड बरामद

    By Amardeep Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:44 PM (GMT+05:30)

    जौनपुर साइबर पुलिस ने प्रतापगढ़ के सचिन शर्मा को पेट्रोल पंप पर सोलर प्लांट लगाने के नाम पर 50 लाख से अधिक की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। वह फर् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. प्रतापगढ़ का सचिन शर्मा जौनपुर में गिरफ्तार।

    2. पेट्रोल पंप पर सोलर प्लांट के नाम पर ठगी।

    3. 50 लाख से अधिक का साइबर फ्रॉड किया।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। साइबर थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर सोलर प्लांट लगाने के नाम पर साइबर फ्राड करने के आरोपित प्रतापगढ़ के आमी सराय सैफ खां निवासी सचिन शर्मा को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के पास से चार सिम कार्ड के अलावा दो मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जांच में 50 लाख रुपये से अधिक फ्राड किए जाने की बात सामने आई है।

    सचिन शर्मा सबसे पहले पेट्रोल पंप मालिकों व अन्य प्रतिष्ठानों की जानकारी प्राप्त करता था। इसके बाद उनको फोन कर सोलर पैनल सस्ते दाम पर लगाने का झांसा देकर वाट्सएप्प के माध्यम से ल्यूमिनस कंपनी का फर्जी ईस्टीमेट भेजकर कुल होने वाले खर्च का आधी रकम मांगता था।

    पैसा मिलते ही नंबर ब्लाक कर देता था। इसके बाद साइबर ठगी की धनराशि को अपने जानने वालों के खाते में मंगाकर निकाल लेता था। अब तक लगभग 50 लाख से अधिक धनराशि का साइबर फ्राड किया गया है।

    पहले सोलर कंपनी में किया काम, फिर बन बैठा ठग

    एएसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित सचिन शर्मा पहले किसी सोलर कंपनी में काम करता था। वर्ष 2021 में नौकरी छोड़ व साइबर फ्राड के धंधे में आ गया।

    उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली व तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में अभियुक्त के विरुद्ध अब तक कुल 11 मुकदमे व साइबर क्राइम पोर्टल पर साइबर ठगी की छह से अधिक शिकायतें दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि एनसीआरपी पोर्टल से भी ठग तक पहुंचने में मदद मिली।

    खबरें और भी

    ट्रक पर सोलर लोड होने का भेजता था फोटो

    सौदा तय होने के बाद सचिन शर्मा ट्रक पर सोलर पैनल लोड होने की फोटो भेजता था। एएसपी ने बताया कि पांच लाख तक के सोलर पैनल पर टोकन मनी व ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च के नाम पर 50 हजार रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक की मांग की जाती थी। उन्होंने बताया कि कुछ क्यूआर कोड पर भी पैसे मंगाए हैं, जिन्हें जांच के दायरे में लिया गया है।

    यह भी पढ़ें- समिट बिल्डिंग साइबर जालसाजी: तीन पुलिसकर्मी निलंबित, छह लाइन हाजिर, अन्य कर्मियों की खंगाली जा रही भूमिका

    यह भी पढ़ें- 3.5 करोड़ का साइबर फर्जीवाड़ा: ओडिशा-झारखंड में फर्जी सरकारी ऐप से ठगी करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार

     