जौनपुर में युवक के कंधे पर बैठा बच्चा रिवाल्वर लहराता दिखा, वायरल वीडियो की पुलिस ने शुरू की पड़ताल
जौनपुर में एक युवक के कंधे पर बैठे बच्चे का रिवाल्वर लहराते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित ...और पढ़ें
HighLights
जौनपुर में बच्चे का रिवाल्वर लहराते वीडियो इंटरनेट पर वायरल।
पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू की।
युवक के कंधे पर बैठा बच्चा रिवाल्वर जैसी वस्तु लहरा रहा।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जंगीपुर खुर्द से संबंधित एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक युवक अपने कंधे पर बच्चे को बैठाए हुए दिखाई दे रहा है। बच्चे के हाथ में रिवाल्वर जैसी दिखने वाली वस्तु है, जिसे वह लहराता नजर आ रहा है। इसी दौरान युवक शेरो-शायरी करता दिखाई दे रहा है।
वीडियो के प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वीडियो करीब तीन माह पुराना है और किसी कार्यक्रम के दौरान बनाया गया था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कार्यक्रम कहां और किस तिथि को आयोजित हुआ था। वीडियो में दिखाई दे रहा युवक जंगीपुर खुर्द का रहने वाला बताया जा रहा है।
हालांकि, पुलिस अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है।प्रभारी निरीक्षक सरायख्वाजा ने मामले की जानकारी जुटाने के लिए जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो की सत्यता के साथ ही उसमें दिखाई दे रहे युवक और बच्चे की पहचान तथा हथियार के संबंध में जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो कब और किस स्थान पर बनाया गया था।