जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के जंगीपुर खुर्द से संबंधित एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में एक युवक अपने कंधे पर बच्चे को बैठाए हुए दिखाई दे रहा है। बच्चे के हाथ में रिवाल्वर जैसी दिखने वाली वस्तु है, जिसे वह लहराता नजर आ रहा है। इसी दौरान युवक शेरो-शायरी करता दिखाई दे रहा है।

वीडियो के प्रसारित होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वीडियो करीब तीन माह पुराना है और किसी कार्यक्रम के दौरान बनाया गया था। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कार्यक्रम कहां और किस तिथि को आयोजित हुआ था। वीडियो में दिखाई दे रहा युवक जंगीपुर खुर्द का रहने वाला बताया जा रहा है।