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जौनपुर में शराब पिलाकर दोस्त की हत्या करने वाले दो आरोप‍ियों को पुल‍िस ने किया गिरफ्तार

By sarvesh1 mishra Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 07:05 PM (IST)

जौनपुर में मुंगराबादशाहपुर पुलिस ने शराब पिलाकर दोस्त की हत्या करने वाले दो आरोपितों पंडित वनवासी और अनिल वनवासी को ...और पढ़ें

जौनपुर में दोस्त की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार, शराब के नशे में हुआ था विवाद।

जौनपुर में दोस्त की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार, शराब के नशे में हुआ था विवाद।

HighLights

  1. जौनपुर में दोस्त की हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार।

  2. शराब पिलाकर विवाद के बाद की थी हत्या।

  3. पानी में डुबोकर लालजी धौकर की जान ली।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। शराब पिलाने के बाद दोस्त की हत्या करने वाले दो आरोपितों को मुंगराबादशाहपुर पुलिस ने बुधवार को तरहटी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पानी में डुबोकर मारने का जुर्म स्वीकार कर लिया है।

गत 30 अगस्त को प्रयागराज जनपद के सरायममरेज थाना क्षेत्र के सोरो गंगानगर निवासी पंडित वनवासी व अनिल वनवासी अपने पड़ोसी लालजी धौकर के साथ शराब लेने गरियांव बाजार आए थे।

वहां शराब पीने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे। रास्ते में किसी बात को लेकर लालजी से विवाद के बाद मारपीट हो गई। इसपर पंडित वनवासी व अनिल वनवासी ने लालजी धौकर की बुरी तरह पिटाई कर उसे धक्का दे दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गया।

इसके बाद दोनों ने मिलकर लालजी का गला दबाया व नहर के पास पानी से भरे गड्ढे में डुबोकर उसकी हत्या कर फरार हो गए। अगले दिन पुलिस ने शव बरामद किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टी होने के बाद दोनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की गई।

थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने बताया कि तीनों मजदूरी करते थे व शराब के नशे में हुए विवाद के बाद लालजी की हत्या की गई थी। दोनों आरोपितों को तरहटी मोड़ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।