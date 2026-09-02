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जौनपुर में अष्ठधातु की तीन मूर्तियां बरादम, पांच आरोपी कार से करते थे रेकी, पुल‍िस ने क‍िया गिरफ्तार

By Amardeep Srivastava Edited By: Abhishek sharma
Updated: Wed, 02 Sep 2026 01:28 PM (IST)

जौनपुर पुलिस ने पवारा बाजार स्थित आद्येश्वर महादेव धाम से चोरी हुई भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु की ...और पढ़ें

जौनपुर में अष्टधातु की मूर्तियां बरामद पांच चोर गिरफ्तार रेकी कर करते थे चोरी।

जौनपुर में अष्टधातु की मूर्तियां बरामद पांच चोर गिरफ्तार रेकी कर करते थे चोरी।

HighLights

  1. जौनपुर में अष्टधातु की तीन मूर्तियां बरामद।

  2. भगवान राम, सीता, लक्ष्मण की मूर्तियां चोरी हुई थीं।

  3. पांच आरोपी गिरफ्तार, कार से करते थे रेकी।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। पवारा बाजार स्थित आद्येश्वर महादेव धाम से 11 अगस्त की रात भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण की मूर्ति पुलिस ने बुधवार को बरामद करते हुए  रामपुर थाना क्षेत्र के कुंभापुर से पांच को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपितों की पहचान रामपुर के कुंभापुर निवासी शिव प्रकाश तिवारी उर्फ राजन, उसके भई ब्रह्मदेव तिवारी उर्फ ओम व रामपुर के ही जमालापुर निवासी रोहित गुप्ता, रामबाबू जायसवाल व गोपालापुर निवासी रोहित गुप्ता के रूप में हुई।

पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सीओ सिटी गोल्डी गुप्ता ने बताया कि शिव प्रकाश तिवारी उर्फ राजन व उसके भई ब्रह्मदेव तिवारी उर्फ ओम मूर्तियों को चुराते थे, जबकि तीनों अन्य आरोपित इसे खरीदते थे।

उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपित घटना के पहले किया कार से रेकी करते थे और इसके बाद घटना को अंजाम देते थे। उन्होंने बताया चोरी की मूर्तियों को खरीदने वाले दुकानदारों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तार‍ियां संभव हैं।  