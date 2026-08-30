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वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति गठ‍ित करेंगे आनलाइन सेवाओं को मजबूत, बनी यह रणनीति

By khalid shah Edited By: Abhishek sharma
Updated: Sun, 30 Aug 2026 11:39 AM (IST)

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की टीम ऑनलाइन व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करेगी और बिंदुवार समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लिफ्ट और रैंप की कमी, छात्रों और दिव्यांगों को हो रही परेशानी।

पूर्वांचल विश्वविद्यालय में लिफ्ट और रैंप की कमी, छात्रों और दिव्यांगों को हो रही परेशानी।

HighLights

  1. प्रमाणपत्रों के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर न काटना पड़े

  2. पटरी पर लाने की दिशा में ठोस पहल शुरू 

  3. छात्रहित में संवेदनशीलता का उदाहरण

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. राकेश कुमार सिंह ने प्रशासनिक व तकनीकी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है। विद्यार्थियों को डिजिटल सेवाओं में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों के स्थायी समाधान के लिए विश्वविद्यालय में एक विशेष तकनीकी टीम गठित की जाएगी। यह टीम ऑनलाइन व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करेगी और बिंदुवार समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करेगी।

कुलपति प्रो. सिंह ने कार्यप्रणाली में गतिशीलता और जवाबदेही लाने के लिए पूर्व में लागू पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की व्यवस्था को समाप्त करते हुए कार्यालयों को सप्ताह में छह दिन संचालित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवेश, परीक्षा फॉर्म, परिणाम, अंकपत्र, डिग्री, माइग्रेशन और ऑनलाइन सत्यापन जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं सीधे तौर पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य से जुड़ी हैं।

इन प्रक्रियाओं में तकनीकी खामियों या शिथिलता के कारण छात्रों का अनावश्यक समय नष्ट नहीं होना चाहिए। छात्रहित में संवेदनशीलता का उदाहरण हाल ही में तब देखने को मिला, जब पटना से प्रोविजनल डिग्री के लिए आधा दर्जन से अधिक छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचे थे। मामले का संज्ञान लेते हुए कुलपति ने तत्काल संबंधित कार्यालय खुलवाया और अभिलेखों का सत्यापन कराकर उन्हें मौके पर ही प्रोविजनल डिग्री उपलब्ध कराई।

कुलपति ने कहा कि भविष्य में ऐसी पारदर्शी व सुदृढ़ ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिससे दूर-दराज के विद्यार्थियों को इन प्रमाणपत्रों के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर न काटना पड़े। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्यों का सुचारू निष्पादन कराया जाएगा।


 "कार्यभार संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए व्यवस्थाओं को गहराई से समझा जा रहा है। प्रोविजनल डिग्री, माइग्रेशन समेत तमाम ऑनलाइन सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए विशेष टीम बनाकर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर एक समस्या का बिंदुवार और समयबद्ध समाधान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।"

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प्रो. राकेश कुमार सिंह, कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय।