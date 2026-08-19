वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्धता खत्म होने के बाद 104 महाविद्यालयों में नए प्रवेश पर लगा ब्रेक
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 104 संबद्ध महाविद्यालयों में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उन विषयों और पाठ्यक्रमों के लिए लिया गया है जिनकी संबद्धता 30 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है और विस्तार प्रस्ताव नहीं मिले।
HighLights
104 महाविद्यालयों में नए सत्र के प्रवेश पर रोक।
संबद्धता विस्तार प्रस्ताव न मिलने पर विश्वविद्यालय का निर्णय।
जौनपुर और गाजीपुर के कॉलेज प्रभावित हुए।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विश्वविद्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। जौनपुर और गाजीपुर के 104 महाविद्यालयों में उन विषयों और पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिनकी संबद्धता 30 जून 2026 को समाप्त हो चुकी है। इनमें जौनपुर के 34 और गाजीपुर के 70 महाविद्यालय शामिल हैं।
विश्वविद्यालय की ओर से 13 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित महाविद्यालयों की संबद्धता विस्तार की अवधि समाप्त होने के बावजूद विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। विश्वविद्यालय ने पूर्व में भी संबद्धता विस्तार से संबंधित प्रस्ताव अथवा अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों की ओर से कोई प्रस्ताव अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 को संबद्धता समाप्त हो चुके विषयों और पाठ्यक्रमों में सत्र 2026-27 के प्रथम वर्ष (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश नहीं लिया जाएगा। ऐसे में संबंधित महाविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के सामने भी असमंजस की स्थिति बन सकती है। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी महाविद्यालय के पास संबद्धता विस्तार से संबंधित कोई प्रस्ताव या अभिलेख उपलब्ध है तो उसे दो दिन के भीतर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
ऐसा नहीं करने पर समाप्त संबद्धता वाले विषयों अथवा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की स्थिति में संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय प्रशासन की होगी।विश्वविद्यालय के इस आदेश से उन महाविद्यालयों के प्रबंधन में खलबली मच गई है, जहां संबद्धता विस्तार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।अब देखना यह होगा कि संबंधित महाविद्यालय निर्धारित अवधि में आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराकर संबद्धता विस्तार की स्थिति स्पष्ट करा पाते हैं या नहीं।