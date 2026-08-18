वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में नेटवर्क और इंटरनेट व्यवस्था ठप, विश्वविद्यालय में कामकाज प्रभावित

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में इन दिनों कई मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क के साथ विश्वविद्यालय की इंटरनेट व्यवस्था भी प्रभावित चल रही है। नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या से छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी भी परेशान हैं। लगातार कनेक्टिविटी बाधित रहने से रोजमर्रा के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

परिसर में मोबाइल नेटवर्क कमजोर होने के कारण विद्यार्थियों को फोन करने और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर नेटवर्क नहीं मिलने से जरूरी बातचीत तक नहीं हो पा रही है। इंटरनेट की धीमी गति अथवा बार-बार कनेक्शन टूटने के कारण ऑनलाइन अध्ययन, शोध कार्य, ई-मेल और अन्य डिजिटल सेवाओं का उपयोग भी प्रभावित हो रहा है।

शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री जुटाने, शोध से संबंधित कार्य करने तथा आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी ऑनलाइन कार्यालयी कार्यों को लेकर परेशान हैं। विभिन्न पोर्टल पर काम करने और डाटा भेजने में अधिक समय लग रहा है।