जागरण संवाददाता, जौनपुर। शाहगंज क्षेत्र के राजापुर सहावें गांव में बुधवार दोपहर एक रिहायशी छप्पर की मिट्टी की दीवार अचानक गिर गई। इस घटना में महिला ज्ञानती देवी (46) और उनकी 12 वर्षीय बेटी अंब्रिका की मौत हो गई। दूसरी बेटी कोमल ने भागकर अपनी जान बचाई। गांव निवासी बिंद राजभर, जो मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं, बुधवार दोपहर घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान यह दुखद घटना घटी।

अंब्रिका गांव के विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा थी। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर मां-बेटी को बाहर निकाला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस घटना ने पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह दीवार काफी पुरानी थी और इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

गांव के लोगों ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि गांव में ऐसे रिहायशी ढांचों की स्थिति की जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।