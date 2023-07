आरोप है कि बालिका को युवक बहका-फुसलाकर गांव में पोखरे के पास खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। रक्तस्राव से बालिका बेहोश हो गई ज‍िसके बाद युवक फरार हो गया। काफी देर तक बालिका के घर न लौटने पर स्वजन उसकी तलाश करने लगे। खोजबीन के दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बालिका को उसके पड़ोसी पंकज गौतम को पोखरे की तरफ ले जाते देखा था।

पीड़िता को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। - सांकेत‍िक तस्‍वीर

संवाद सूत्र, रामपुर (जौनपुर)। क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात मानवता को कलंकित करने वाली घटना हुई। पड़ोसी युवक ने नौ वर्षीय बालिका को गांव के पोखरे के पास खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। हालत गंभीर होने पर बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। पोखरे के पास खेत में ले जाकर क‍िया दुष्‍कर्म आरोप है कि बालिका को युवक बहका-फुसलाकर गांव में पोखरे के पास खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। रक्तस्राव से बालिका बेहोश हो गई, ज‍िसके बाद युवक फरार हो गया। काफी देर तक बालिका के घर न लौटने पर स्वजन उसकी तलाश करने लगे। खोजबीन के दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बालिका को उसके पड़ोसी पंकज गौतम को पोखरे की तरफ ले जाते देखा था। किसी अनहोनी की आशंका से सहम उठे स्वजन पोखरे की तरफ गए तो खेत में उसे लहूलुहान अर्द्ध बेहोशी की हालत में पाया। पीड़िता की हालत गंभीर घटना की सूचना थाने पर दी। थानाध्यक्ष चंदन राय मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। बालिका को उपचार व मेडिकल मुआयना के लिए तुरंत सीएचसी भेजा। डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बालिका को जिला अस्पताल भेज दिया। आरोपी की तलाश में द‍ब‍िश दे रही पुल‍िस थानाध्यक्ष ने बताया कि नामजद आरोपित पंकज गौतम के विरुद्ध दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तलाश में पुलिस टीमें संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Vinay Saxena