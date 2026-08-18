जौनपुर में कुत्ते को भौंकने पर गोली मारकर की हत्या, अब आरोपितों की तलाश में जुटी पुलिस
जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र में देर रात बाइक सवार दो युवकों ने भौंकने पर एक कुत्ते को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है, हालांकि घटनास्थल पर सीसीटीवी नहीं हैं।
HighLights
जौनपुर में भौंकने पर कुत्ते को गोली मारकर हत्या।
बाइक सवार दो युवकों ने देर रात वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के बहाउद्दीनपुर गांव में रविवार देर रात बाइक सवार दो युवकों ने भौंकने पर कुत्ते को गोली मार दी। इसके कुछ देर बाद कुत्ते की मौत हो गई। रात तकरीबन 11 भगवानगंज बाजार की ओर से एक बाइक पर सवार दो लोग जा रहे थे। कुत्ते ने बाइक सवारों को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते का भौंकना बाइक से जा रहे लोगों को इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने कुत्ते को गोली मार दी।
घटना में अवैध असलहे का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है। आरोपितों को पकड़ने के लिए पुलिस ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। प्रधान अनारा देवी के पुत्र अरुण कुमार ने बताया कि रात में बाइक सवार रास्ते से गुजर रहे थे। कुत्ते के भौंकने और कुछ दूर तक बाइक सवारों के पीछे दौड़ने के बाद दोनों वापस लौटे थे। इसके बाद कुत्ते को गोली मार दी गई।
सीसीटीवी नहीं होने से जांच में चुनौती
घटनास्थल और आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। इससे पुलिस के सामने बाइक सवारों की पहचान करना चुनौती बना हुआ है। पुलिस आसपास के लोगों से बाइक सवारों के हुलिए और घटना से संबंधित अन्य जानकारी जुटा रही है। बरामद खोखे समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी जांच की जा रही है। थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय का कहना है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया कि आरोपितों क पहचान कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।