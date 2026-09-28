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जौनपुर में नुकीले हथियार से मारकर व्यक्ति की हत्या, पुल‍िस तलाश रही हत्‍या की कड़‍ियां

By sarvesh1 mishra Edited By: Abhishek sharma
Published: Mon, 28 Sep 2026 10:50 AM (IST)

जौनपुर के सिकरारा बरईपार मार्ग पर उदयराज यादव की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में भय ...और पढ़ें

जौनपुर में नुकीले हथियार से उदयराज यादव की हत्या, पुलिस जांच में जुटी।

जौनपुर में नुकीले हथियार से उदयराज यादव की हत्या, पुलिस जांच में जुटी।

HighLights

  1. जौनपुर में 52 वर्षीय उदयराज यादव की नुकीले हथियार से हत्या।

  2. पुलिस ने फारेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही।

  3. घटना से क्षेत्र में भय का माहौल, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिकरारा बरईपार मार्ग स्थित गोदाम चौराहा पर रविवार की रात भभौरी गांव निवासी 52 वर्षीय उदयराज यादव की नुकीले हथियार से हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

उदयराज यादव की हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हत्या किसने और क्यों की। पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच करने का आश्वासन दिया है।

स्थानीय लोगों को हत्या ने सभी को चौंका दिया है। पुलिस ने इस मामले में संदिग्धों की पहचान करने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का निर्णय लिया है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

इस घटना ने क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर दिया है। लोग इस प्रकार की हिंसा से चिंतित हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का आश्वासन दिया है।

उदयराज यादव के परिवार में इस घटना से शोक की लहर दौड़ गई है। इस हत्या की घटना ने जौनपुर में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन को इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या नई जानकारी प्राप्त करती है और अपराधियों को पकड़ने में कितनी सफलता मिलती है। उदयराज यादव की हत्या ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को प्रभावित किया है। अब सभी की निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं।