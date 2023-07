थाने के एसआई संतोष कुमार यादव व उनके हमराह पुलिस कर्मियों ने वांछित आरोपी जफराबाद के उतरगावां जफराबाद निवासी जितेंद्र सोनकर को पचहटिया से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। आवश्यक लिखापढ़ी कर आरोपित का चालान कर दिया और किशोरी को मेडिकल मुआयना के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया। किशोरी युवक के साथ शादी करने की जिद कर रही है। फिलहाल उसे स्वजन को सौंप दिया गया है।

पुल‍िस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जौनपुर, संवाद सहयोगी। सरायख्वाजा पुुलिस ने बहका-फुसलाकर भगाई गई किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी को मेडिकल मुआयना के बाद स्वजन को सौंप दिया गया। थाने के एसआई संतोष कुमार यादव व उनके हमराह पुलिस कर्मियों ने वांछित आरोपी जफराबाद के उतरगावां, जफराबाद निवासी जितेंद्र सोनकर को पचहटिया से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। आवश्यक लिखापढ़ी कर आरोपित का चालान कर दिया और किशोरी को मेडिकल मुआयना के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया। थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी जितेंद्र सोनकर का सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी से करीब एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गत 28 जून को वह किशोरी को हैदराबाद लेकर चला गया था। किशोरी के स्वजन की तहरीर पर बहका-फुसलाकर अपहरण करने व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही किशोरी की बरामदगी व आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। किशोरी उसी के साथ शादी करने की जिद कर रही है। फिलहाल, उसे स्वजन को सौंप दिया गया है।

Edited By: Vinay Saxena