पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण का अंतिम मौका 26 तक

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक और परास्नातक के जिन छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण छूट गया है, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन, कोर्स सेलेक्शन और एडमिशन ग्रांट सहित सभी औपचारिकताएं 26 अक्टूबर तक पूरी करनी होंगी।

इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।कुलपति प्रो आरके सिंह के आदेश पर कुलसचिव डॉ. विनोद कुमार सिंह ने महाविद्यालयों के प्राचार्यों को इस संबंध में निर्देश दिया है।प्राचार्यों ने विश्वविद्यालय को अवगत कराया था कि विभिन्न कारणों से कुछ छात्रों का समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हो सका है, जबकि महाविद्यालयों में उनका प्रवेश लेकर पठन-पाठन कराया जा रहा है।