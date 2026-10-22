जौनपुर में मछलीशहर -मड़ियाहूं मार्ग पर खो-खो खिलाड़ी की सड़क हादसे में मौत, दो गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मछलीशहर-मड़ियाहूं मार्ग पर बुधवार देर रात रात सड़क हादसे में राष्ट्रीय खो-खो खिलाड़ी धरम सरोज की मौत हो गई। दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

सिकरारा थाना क्षेत्र के लाजीपार गांव निवासी धरम सरोज बुधवार रात मोटरसाइकिल से भरत मिलाप देखने गए थे। एक ही मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे। रात लगभग 11 बजे अरुआवा बाजार के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें धरम सरोज की मौके पर ही मौत हो गई।