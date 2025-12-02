Language
    जौनपुर में धनंजय के साथ वोटर लिस्ट में बर्खास्त सिपाही के नाम की होगी जांच

    By SARVESH KUMAR MISHRAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:31 AM (IST)

    जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ वोटर लिस्ट में एक बर्खास्त सिपाही का नाम आने से विवाद हो गया है। सिपाही पर फर्जी तरीके से वोटर आईडी बनवाने का आरोप है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। 

    जांच में दोषी पाए जाने पर सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। पूर्व आइपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का एक और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। इसमें उन्होंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व बर्खास्त सिपाही आलोक प्रताप सिंह का वोटर लिस्ट में एक ही मकान संख्या होने का आरोप लगाते हुए उठाते हुए जांच की मांग की है।

    इस संबंध में जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची तैयार की जा रही है। संबंधित ईआरओ को जांच के निर्देशित किया गया है।

    अमिताभ ठाकुर ने मुख्य सचिव व डीजीपी को शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि मल्हनी विधानसभा के बनसफा से जो वोटर लिस्ट प्राप्त हुई है उसमें क्रम संख्या 115 पर धनंजय सिंह के भाई जितेंद्र सिंह, 116 पर उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह और 118 पर धनंजय सिंह का नाम अंकित है।

    इसी वोटर लिस्ट के क्रम संख्या 120 पर आलोक प्रताप सिंह लिखा हुआ है जो बर्खास्त हैं। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि वोटर लिस्ट में धनंजय सिंह और आलोक सिंह का एक ही मकान संख्या अंकित होना गंभीर प्रकरण है, जिसकी जांच होनी चाहिए।