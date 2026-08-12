जौनपुर के आद्येश्वर महादेव धाम से राम-सीता-लक्ष्मण की अष्टधातु मूर्तियां चोरी, पुलिस पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, जौनपुर। पवारा बाजार स्थित आद्येश्वर महादेव धाम से मंगलवार की रात चोरों ने अष्टधातु की मूर्ति पर हाथ साफ कर दिया। भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण की मूर्ति एक साथ थी। चोर तीन पीतल के घंटे भी चुरा ले गए।

बुधवार की भोर मंदिर के पुजारी पूजा-पाठ के लिए पहुंचे तो मूर्ति गायब देख लोगों को जानकारी दी। थाने से महज एक किलोमीटर दूर हुए इस वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुजारी सुशील मिश्रा ने बताया कि वह सुबह जब वह मंदिर में करीब साढ़े पांच बजे पहुंचे तो मूर्ति नहीं दिखी।

जानकारी पर कुछ ही देर में थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने मौके पर पहुंच जांच-पड़ताल की। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करते हुए जांच की जा रही है व घटना का जल्द ही राजफाश किया जाएगा। मंदिर के संस्थापक पूर्व सीओ दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर के निर्माण के बाद वर्ष 2024 में उन्होंने प्रभु श्रीराम, माता सीता व लक्ष्मण की अष्ठधातु की मूर्ति दो लाख 70 हजार रुपये में खरीदी थी। बताया कि चोरी हुई मूर्ति व घंटों की कुल कीमत तीन लाख रुपये से अधिक है।

पहले भी हो चुकी है चोरी, नहीं दिया गया ध्यान दिनेश त्रिपाठी ने मंदिर की सुरक्षा को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने थाना प्रभारी से मंदिर और आसपास के इलाके को संवेदनशील बताते हुए गश्त बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

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बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी मंदिर से चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ वर्ष पहले इसी धाम से शिव की मूर्ति व परिसर के पास से बोलेरो की भी चोरी हो चुकी है। धाम में 25 पीतल के घंटे चोरी, श्रद्धालुओं में आक्रोश गोधना गांव स्थित पहलवान बीर बाबा धाम में मंगलवार रात चोरों ने मंदिर का दरवाजा तोड़कर करीब 25 बड़े पीतल के घंटे चोरी कर लिए। घटना की जानकारी बुधवार सुबह पुजारी संतोष महाराज के मंदिर पहुंचने पर हुई।