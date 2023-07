Jaunpur News: भगोना चुराने के आरोपित को पुलिस ने गांजा तस्करी में भेजा जेल, स्वजन ने ग्राम प्रधान पर लगाए आरोप

एक दिन पहले पुलिस ने जिस युवक को एक किलो सौ ग्राम गांजा के साथ चालान किया था वह स्कूल से भगोना चोरी का आरोपित था। स्वजन ने प्रधान समेत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहा है। प्राथमिक विद्यालय रारी कला के प्रधानाध्यापक ने गुरुवार को विद्यालय से भगोना आदि सामान चुराने का आरोप लगाते हुए तहरीर पुलिस को दिया था।

भगोना चुराने के आरोपित को पुलिस ने गांजा तस्करी में भेजा जेल, स्वजन ने ग्राम प्रधान पर लगाए आरोप

संवाद सहयोगी, बदलापुर (जौनपुर): एक दिन पहले पुलिस ने जिस युवक को एक किलो सौ ग्राम गांजा के साथ चालान किया था वह स्कूल से भगोना चोरी का आरोपित था। स्वजन ने प्रधान समेत पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रहा है। भगोना चुराने के आरोप पर दी थी तहरीर प्राथमिक विद्यालय रारी कला के प्रधानाध्यापक नईम उल्लाह अंसारी ने गुरुवार को विद्यालय से भगोना आदि सामान चुराने का आरोप लगाते हुए तहरीर पुलिस को दिया था। रारीकला निवासी मंजेश निषाद को भगोने के साथ ग्रामीणों ने पकड़ा भी था। उसी युवक को पुलिस ने कठार गांव स्थित नहर की पुलिया के पास से एक किलो सौ ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तारी दिखाकर जेल भेज दिया। पुलिस बोली- गांजा के साथ किया गिरफ्तार स्वजन का आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने पुलिस को दी गई तहरीर में भगोना चुराने का आरोप लगाया है। पुलिस पांच जुलाई को ही मंजेश को घर से गिरफ्तार कर कोतवाली ले गई थी। यह भी आरोप है कि प्रधान ने कालोनी के नाम पर दो लोगों से दस-दस हजार रुपये लिया है। पुनः दस हजार रुपये की मांग की जा रही थी। पैसा देने से इनकार करने पर पुलिस से मिलकर यह सब किया गया। उधर, प्रभारी निरीक्षक अवनीश राय ने कहा कि हमने गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। उसी धारा में चालान भी किया गया है।

