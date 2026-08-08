जौनपुर में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी बड़े बकादारों की लिस्ट, जारी होगी अंतरिम नोटिस

जागरण संवाददाता, जौनपुर। नगर पालिका परिषद टैक्स वसूली के लिए बड़े बकाएदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। 50 बड़े बकाएदारों पर तकरीबन ढ़ाई करोड़ रुपये का बकाया है। अब बड़े बकाएदारों की सूची जल्द ही सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी।

बकाएदारों को पूर्व में नोटिस जारी करने के बाद भी टैक्स की अदायगी नहीं की जा रही है, जिससे नगर पालिका के राजस्व को पलीता लग रहा है। हाल ही में जिलाधिकारी ने भी टैक्स वसूली में बरती जा रही उदासीनता को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद बकाएदारों पर अभियान के तहत टैक्स वसूली की तैयारी की गई है।

तीन से छह वर्ष के हैं बकाएदार बड़े बकाएदारों में तमाम ने पांच वर्षों में टैक्स जमा ही नहीं किया। पालिका प्रशासन की ओर से सभी ने टैक्स जमा करने को लेकर समय तो मांगा, लेकिन उसे जमा नहीं किया।

बकाया पिछले वर्ष ही वसूला जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे रोकते हुए नोटिस भेज चेताया गया था। पालिका प्रशासन की पहली प्राथमिकता टैक्स वसूली है। बड़े बकाएदारों के अलावा अन्य नगरवासियों से भी तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपये का टैक्स लिया जाना है।

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