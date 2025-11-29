जौनपुर में अपहरण और दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार किशोरी एक माह बाद बरामद

जागरण संवाददाता, जौनपुर। केराकत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से लगभग एक माह पूर्व बहला-फुसलाकर भगाई गई किशोरी को पुलिस ने बरामद कर अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। गांव निवासी एक महिला अपनी चार पुत्रियों के साथ घर पर रहती है। उसके पति मुंबई में नौकरी करते हैं। महिला ने 29 अक्टूबर को कोतवाली में तहरीर दी कि उसकी पुत्री को नाऊपुर गांव निवासी सीपू राजभर बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।

भगाने की साजिश में सीपू की माता-पिता बहन व जीजा को संलिप्त होने का आरोप लगाया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई। लगातार दबिश व दबाव बनाने पर आरोपित शुक्रवार को किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर भाग गया।