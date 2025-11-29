Language
    जौनपुर में अपहरण और दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार किशोरी एक माह बाद बरामद

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    जौनपुर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर एक किशोरी को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है। पुलिस ने एक महीने बाद किशोरी को ढूंढ निकाला और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। 

    किशोरी को पुलिस ने बरामद कर अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। केराकत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से लगभग एक माह पूर्व बहला-फुसलाकर भगाई गई किशोरी को पुलिस ने बरामद कर अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    गांव निवासी एक महिला अपनी चार पुत्रियों के साथ घर पर रहती है। उसके पति मुंबई में नौकरी करते हैं। महिला ने 29 अक्टूबर को कोतवाली में तहरीर दी कि उसकी पुत्री को नाऊपुर गांव निवासी सीपू राजभर बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।

    भगाने की साजिश में सीपू की माता-पिता बहन व जीजा को संलिप्त होने का आरोप लगाया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई। लगातार दबिश व दबाव बनाने पर आरोपित शुक्रवार को किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर भाग गया।

    पुलिस मिले सुराग पर किशोरी को बरामद कर कोतवाली लाई। पूछताछ में उसने बताया कि सीपू उसे भगाकर मुंबई ले गया था। वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। महिला आरक्षी की निगरानी में किशोरी को जिला महिला अस्पताल भेजकर मेडिकल मुआयना कराया।