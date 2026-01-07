जौनपुर में अपहरण का दर्ज था मुकदमा, डेढ़ माह बाद शादी कर युवती लौट आई

जागरण संवाददाता, जौनपुर। डेढ़ माह पूर्व अपहृत युवती अब आरोपित युवक के साथ विवाह कर लौट आई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के लिए अस्पताल भेजा है। भटौली निवासी कमला प्रसाद उर्फ नन्हे गौतम ने 26 नवंबर को पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी पिंकी गौतम 26 नवंबर की शाम भटौली बाजार गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी।

उन्होंने आरोप लगाया कि बक्शा थाना क्षेत्र के काजी नेवादा निवासी मिथिलेश कुमार गौतम ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की।

बुधवार को पिंकी थाने पहुंची और बताया कि मिथिलेश ने उसका अपहरण नहीं किया, बल्कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पिंकी ने यह भी बताया कि उसने मिथिलेश के साथ शादी कर ली है और अब वह वापस लौट आई है।