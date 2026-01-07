जौनपुर में अपहरण का दर्ज था मुकदमा, डेढ़ माह बाद शादी कर युवती लौट आई
जौनपुर में डेढ़ माह पूर्व अपहृत बताई गई युवती पिंकी गौतम अब आरोपी मिथिलेश कुमार गौतम से शादी कर लौट आई है। पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। युवत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जौनपुर। डेढ़ माह पूर्व अपहृत युवती अब आरोपित युवक के साथ विवाह कर लौट आई है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के लिए अस्पताल भेजा है।
भटौली निवासी कमला प्रसाद उर्फ नन्हे गौतम ने 26 नवंबर को पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 19 वर्षीय बेटी पिंकी गौतम 26 नवंबर की शाम भटौली बाजार गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी।
उन्होंने आरोप लगाया कि बक्शा थाना क्षेत्र के काजी नेवादा निवासी मिथिलेश कुमार गौतम ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू की।
बुधवार को पिंकी थाने पहुंची और बताया कि मिथिलेश ने उसका अपहरण नहीं किया, बल्कि वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। पिंकी ने यह भी बताया कि उसने मिथिलेश के साथ शादी कर ली है और अब वह वापस लौट आई है।
इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सत्येंद्र भाई पटेल ने कहा कि पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और आरोपित युवक की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन युवती की स्वेच्छा से गई होने की बात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
