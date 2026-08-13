जौनपुर की 1734 ग्राम पंचायतों में लगेगा इन्फार्मेशन बोर्ड, हर योजना की मिलेगी जानकारी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जिले की सभी 1734 ग्राम पंचायतों में अब इन्फार्मेशन बोर्ड लगाए जाएंगे। बोर्ड पर गांव में संचालित विकास योजनाओं, स्वीकृत कार्यों, उनकी लागत, प्रगति और लाभार्थीपरक योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराना तथा कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है।

ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी सार्वजनिक होने से ग्रामीण यह जान सकेंगे कि उनके गांव में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हैं, किस योजना के तहत काम हो रहा है और उस पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। इससे पंचायत स्तर पर जवाबदेही बढ़ने के साथ ही अनियमितताओं पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है।