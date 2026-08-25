हाई कोर्ट के आदेश पर मुंबई में कब्र खोदकर निकाला गया युवती का कंकाल, 26 माह से लापता थी जौनपुर की नेहा 

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सिकरारा के भरसवां गांव स्थित मायके से 26 माह पूर्व लापता हुई शोभनाथ बिंद की 20 वर्षीय पुत्री नेहा की तलाश में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुंबई में दायघर थाना क्षेत्र के एक फार्महाउस में कथित कब्र को खोदवाई, उसमें कंकाल मिला। मृतका नेहा ही थी, इसकी पुष्टि के लिए फोरेंसिक जांच के लिए साक्ष्य संकलित किए। डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा। मामला प्रेम प्रसंग का है।

यह है पूरा मामला शोभनाथ बिंद ने नेहा का विवाह राजस्थान के कोटा जिले के भरत के साथ किया था। पांच दिन बाद स्वजन विदाई कराकर मायके ले आए। नेहा 25 जून वर्ष 2024 को लापता हो गई। उसकी मां भगना देवी उर्फ मगना ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही अरविंद बिंद, उसके पिता राम आसरे, माता सोना देवी, भाई अरुण व महराजगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी उसके रिश्तेदार राज कुमार बिंद पर षड्यंत्र के तहत अपहरण का आरोप लगाया। पुलिस के कोई कार्रवाई न करने पर भगना देवी ने न्यायालय की शरण ली।

प्रार्थना पत्र दिया कि आरोपित मेरी पुत्री को मुंबई भगा ले गए हैं। नेहा ने मुझे फोन कर बताया कि उसे आरोपित जान से मार डालने की धमकी देते हैं। फोन आना बंद हो जाने पर तीन जनवरी 2025 को अरविंद के मोबाइल फोन संपर्क किया तो उसने कहा नेहा की हत्या कर दी है। जो करना हो, कर लो। चार जुलाई 2025 को न्यायालय के आदेश पर थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर हाथ पर हाथ धरे बैठ गई।

छह माह पूर्व हाई कोर्ट में लगाई गुहार जिला न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन रहने के दौरान छह माह पूर्व भगना देवी न्याय के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद की शरण में गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी कुंवर अनुपम सिंह व सिकरारा थाना प्रभारी को नेहा को जिंदा या मुर्दा कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। तब पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरता से लेकर छानबीन में जुट गया। अरविंद जिस फार्म हाउस में नौकरी करता था वहीं लेकर गया था और वहीं उसे दफनाया भी था।

राम नेवास के नेतृत्व में पुलिस टीम मुंबई रवाना एसपी ने केस की विवेचना कर रहे थाने के उपनिरीक्षक राम नेवास के नेतृत्व में पुलिस टीम मुंबई रवाना की। पुलिस टीम ने मुंबई में अरविंद बिंद को कस्टडी में ले लिया। उसे लेकर दायघर थाना क्षेत्र के उक्त फार्महाउस पर गई जिसकी वह देखरेख करता था। निशानदेही पर मुंबई पुलिस के सहयोग से फार्महाउस में उक्त स्थान की खोदाई कराई, जहां उसने नेहा का शव दफनाने की बात कही थी। कंकाल मिलने के कारण पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया पूरी कराई। डीएनए टेस्ट के लिए भी अवशेष लिए।

बार-बार बयान बदलता रहा अरविंद पुलिस पूछताछ में आरोपित अरविंद बिंद बार-बार बयान बदलता रहा। बताया नेहा उससे प्यार करती थी। मुंबई आने के बाद भी वह स्वजन से मोबाइल फोन पर बात करती थी। मना करने पर उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। छत से गिर जाने से मर जाना बताया। कहा पुलिस कार्रवाई के भय से मैंने फार्महाउस में गड्ढा खोदकर शव दफन कर दिया था। नेहा की मौत की पुष्टि की खबर आते ही स्वजन सदमे की हालत में आ गए।