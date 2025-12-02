जागरण संवाददाता, जौनपुर। पवारा थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में भैंस बांधने को लेकर हुए विवाद में 70 वर्षीय वृद्धा फूला देवी की पीटकर हत्या कर दी गई। यह दुखद घटना सोमवार रात को हुई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मृतका के परिवार के सदस्यों के साथ घर के बगल की भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते रात के समय भैंस बांधने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। बताया जा रहा है कि इस झगड़े के दौरान वृद्धा फूला देवी को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी।