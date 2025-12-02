जौनपुर में भैंस बांधने के विवाद में वृद्धा की पीटकर हत्या, तीन आरोपित पकड़ाए
जौनपुर में भैंस बांधने के विवाद में एक वृद्धा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना जौनपुर के एक गांव में हुई, जहाँ भैंस बांधने के स्थान को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो गया था। वृद्धा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। पवारा थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में भैंस बांधने को लेकर हुए विवाद में 70 वर्षीय वृद्धा फूला देवी की पीटकर हत्या कर दी गई। यह दुखद घटना सोमवार रात को हुई। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है।
मृतका के परिवार के सदस्यों के साथ घर के बगल की भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते रात के समय भैंस बांधने को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। बताया जा रहा है कि इस झगड़े के दौरान वृद्धा फूला देवी को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जाएगी।
गांव में इस घटना के बाद से तनाव का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया है। पुलिस ने मृतका के परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है और मामले की जांच में तेजी लाने का आश्वासन दिया है।
