जौनपुर में बंदर के डर से छत से भाग रही वृद्धा की सीढ़ी से गिरकर मौत
जौनपुर में एक दुखद घटना में, एक वृद्धा बंदर के डर से छत से भागते समय सीढ़ी से गिर गईं और उनकी मौत हो गई। बंदर को देखकर वह डर गईं और जल्दी में सीढ़ियों से उतरते समय उनका पैर फिसल गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। नगर के पक्का पोखरा मोहल्ले में शनिवार को सुबह बंदरों के झुंड से बचने के चक्कर में 72 वर्षीय राजकुमारी की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना से स्वजन में मातम छा गया।
सरपतहां थाना क्षेत्र के चितरहां निवासी राजकुमारी शाहगंज नगर के पक्का पोखरा मोहल्ला निवासी अपने दामाद शिवशंकर अग्रहरि के घर रहती थीं। वह छत पर धूप सेंकने गई थीं। इस दौरान अचानक छत पर बंदरों का झुंड आ गया। बंदरों को देखकर घबराई वृद्धा सीढ़ियों की ओर जाने लगीं।
भागते समय उनकी साड़ी छत पर निकली लोहे की सरिया में फंस गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर सीढ़ी से नीचे गिर पड़ीं। गंभीर रूप से घायल वृद्धा को स्वजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। राज कुमारी के सिर्फ एक बेटी थी। घटना से घर में मातम का माहौल है।
नगर में 10 दिन से बंदरों का है आतंक
शाहगंज : नगर क्षेत्र में इन दिनों बंदरों के बढ़ते आतंक से स्थानीय नागरिक त्रस्त हैं। करीब 10 दिन पहले लगभग 50 की संख्या में आए यह बंदर नगर में उत्पात मचा रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना और छतों पर जाना भी सुरक्षित नहीं रहा है। नागरिकों ने प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।