जौनपुर में बंदर के डर से छत से भाग रही वृद्धा की सीढ़ी से गिरकर मौत

जागरण संवाददाता, जौनपुर। नगर के पक्का पोखरा मोहल्ले में शनिवार को सुबह बंदरों के झुंड से बचने के चक्कर में 72 वर्षीय राजकुमारी की सीढ़ी से गिरकर मौत हो गई। स्वजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना से स्वजन में मातम छा गया।

सरपतहां थाना क्षेत्र के चितरहां निवासी राजकुमारी शाहगंज नगर के पक्का पोखरा मोहल्ला निवासी अपने दामाद शिवशंकर अग्रहरि के घर रहती थीं। वह छत पर धूप सेंकने गई थीं। इस दौरान अचानक छत पर बंदरों का झुंड आ गया। बंदरों को देखकर घबराई वृद्धा सीढ़ियों की ओर जाने लगीं।

भागते समय उनकी साड़ी छत पर निकली लोहे की सरिया में फंस गई, जिससे वह अनियंत्रित होकर सीढ़ी से नीचे गिर पड़ीं। गंभीर रूप से घायल वृद्धा को स्वजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। राज कुमारी के सिर्फ एक बेटी थी। घटना से घर में मातम का माहौल है।