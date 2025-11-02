जौनपुर में आधी रात को गोली मारकर वृद्ध की हत्या, चार टीमों का गठन

जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के कड़ैला गांव में शनिवार की आधी रात को 70 वर्षीय मखंचू नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं। घटना के समय, रात करीब 12 बजे, गांव में हलचल मच गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मखंचू को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आतिश कुमार सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चार टीमों का गठन किया गया है, जो आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं। इस घटना ने गांव में दहशत फैला दी है और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया है, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है।