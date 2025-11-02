Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जौनपुर में आधी रात को गोली मारकर वृद्ध की हत्या, चार टीमों का गठन

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    जौनपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की आधी रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार टीमों का गठन किया है, जो हत्यारों की तलाश में जुटी हैं। पुलिस सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आधी रात को जौनपुर में गोली मारकर वृद्ध की हत्या।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के कड़ैला गांव में शनिवार की आधी रात को 70 वर्षीय मखंचू नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं। घटना के समय, रात करीब 12 बजे, गांव में हलचल मच गई। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल मखंचू को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, आतिश कुमार सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चार टीमों का गठन किया गया है, जो आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए काम कर रही हैं। इस घटना ने गांव में दहशत फैला दी है और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के स्वजन में कोहराम मच गया है, जिससे पूरे गांव में शोक का माहौल है।

    पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हत्यारोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और सुरक्षा के उपायों को बढ़ाने की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर से कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, जिसे सुलझाने के लिए प्रशासन को तत्पर रहना होगा।