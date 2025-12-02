जौनपुर में कफ सीरप मामले में कुल फ्रीज हुए 16 खाते, 14 पर SIT की खास नजर

जागरण संवाददाता, जौनपुर। कोडिनयुक्त कफ सीरप की तस्करी के जांच में जुटी विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंगलवार को और 12 फर्मों के खातों को फ्रीज किया है, जबकि पांच खाते सोमवार को फ्रीज किए गए थे। फिलहाल अब तक कुल 30 खाते चिह्नित किए गए हैं। पुलिस की कार्रवाई देर रात तक चलती रही।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फ्रीज किए गए खातों में पूर्वांचल एसोसिएट ढालगर टोला, मिलन ड्रग सेंटर ढालगर टोला, मिलन मेडिकल एजेंसी बलुआघाट, साक्ष्य फार्मा सर्रफराजपुर, स्टार इंटरप्राइजेज दिलाजाक अकबरी मार्केट, श्रीमेडिकल एजेंसी मुुरादगंज, हर्ष मेडिकल एजेंसी गोपाल कटरा ढालगर टोला, ब्रदी नाथ फार्मेसी कटघरा नईगंज और निगम मेडिकल एजेंसी ओलन्दगंज को फ्रीज किया गया।

इसके अलावा, एसएन मेडिकल एजेंसी मुफ्ती मोहल्ला, आकाश मेडिकल एजेंसी शकरमंडी, मनीष मेडिकल एजेंसी विशेषरपुर चौकिया के अलावा फर्मों के प्रोपराइटर व आरोपित अंकित श्रीवास्तव, देवेश निगम, अंकुल मौर्य, विवेक यादव, अमर पांडेय व अरुण प्रकाश मौर्या का व्यक्तिगत खाता भी फ्रीज किया गया है।