जौनपुर आशीष हत्याकांड: अगस्त में हुई थी घटना, 22 साल 10 दिन बाद इसी महीने फैसला भी आया
जौनपुर में आशीष मौर्य हत्याकांड में 22 साल बाद चार भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिसकी घटना और फैसला दोनों अगस्त महीने में ही हुए। पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया, जबकि आरोपियों के भाई ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है।
HighLights
आशीष मौर्य की 2004 में भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या हुई थी।
22 साल 10 दिन बाद अगस्त में ही चार भाइयों को उम्रकैद की सजा मिली।
पीड़ित परिवार ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर तिराहा के पास आशीष कुमार मौर्य की जिस महीने हत्या हुई थी, आरोपियों को सजा भी उसी महीने में मिली। आशीष की 16 अगस्त 2004 में भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या की गई थी।
मामले में चार भाइयों सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज कुमार मौर्य, अधिवक्ता अश्वनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य व पवन कुमार मौर्य को 22 साल 10 दिन बाद 26 अगस्त को इसी महीने में ही उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई।
विवाद के दौरान मृतक परिवार से आठ लोग घायल भी हुए थे, जो आज भी उस घटन को याद कर सिहर जाते हैं। पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। देर से ही सही उन्हें न्याय मिला। मृतक आशीष के बड़े पिता जिया लाल मौर्या ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया।
कहा कि घटना के दौरान गोली के छर्रे से वह भी घायल हुए थे। इस घटना में परिवार के अन्य सदस्यों में रमाशंकर मौर्य, छेदी लाल मौर्य, प्रेम चंद्र मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, पवन, पिंकू भी घायल हुए थे।
भाई ने कहा हाइकोर्ट में करेंगे अपील
मियांपुर हत्याकांड में आरोपियों के भाई नीरज कुमार दंड के प्रश्न पर सुनवाई के समय दीवानी न्यायालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वह नेवी में कार्यरत हैं। घटना के समय बाहर थे। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ। उसका रजिस्टर्ड बैनामा हम लोगों के नाम था।
दादा के समय से वादी पक्ष से मुकदमा चल रहा था। उन्होंने कहा कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर हमारे भाइयों को फंसाया गया। भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
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