जौनपुर आशीष हत्याकांड: अगस्त में हुई थी घटना, 22 साल 10 दिन बाद इसी महीने फैसला भी आया

जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर तिराहा के पास आशीष कुमार मौर्य की जिस महीने हत्या हुई थी, आरोपियों को सजा भी उसी महीने में मिली। आशीष की 16 अगस्त 2004 में भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या की गई थी।

मामले में चार भाइयों सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज कुमार मौर्य, अधिवक्ता अश्वनी कुमार मौर्य, आशीष मौर्य व पवन कुमार मौर्य को 22 साल 10 दिन बाद 26 अगस्त को इसी महीने में ही उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई।

विवाद के दौरान मृतक परिवार से आठ लोग घायल भी हुए थे, जो आज भी उस घटन को याद कर सिहर जाते हैं। पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। देर से ही सही उन्हें न्याय मिला। मृतक आशीष के बड़े पिता जिया लाल मौर्या ने इस फैसले को सत्य की जीत बताया।