Jaunpur: बीमार मां को दवा देने गए युवक की गोमती नदी में डूबने से मौत, गोताखोरों ने तीन घंटे बाद निकाला शव

केराकत के बेलांव घाट पर सोमवार को नहाते समय युवक गोमती नदी में डूब गया। गोताखोरों ने अथक परिश्रम कर करीब तीन घंटे बाद शव बरामद कर लिया। जफराबाद के सखुहीं निवासी शौकत का पुत्र 22 वर्षीय सिरताज गौराबादशाहपुर के रामपुर गांव स्थित अपनी ननिहाल में रहता था। वह मां के पास दवा पहुंचाने गया था। वहां से लौटते समय दोस्तों के साथ नदी में नहाने लगा। फिर हादसा हुआ।

मां को दवा देने गए युवक की गोमती नदी में डूबने से मौत, गोताखोरों ने तीन घंटे बाद निकाला शव

Your browser does not support the audio element.

मुफ्तीगंज (जौनपुर) संवाद सूत्र। केराकत के बेलांव घाट पर सोमवार को नहाते समय युवक गोमती नदी में डूब गया। गोताखोरों ने अथक परिश्रम कर करीब तीन घंटे बाद शव बरामद कर लिया। जफराबाद के सखुहीं निवासी शौकत का पुत्र 22 वर्षीय सिरताज गौराबादशाहपुर के रामपुर गांव स्थित अपनी ननिहाल में रहता था। वह बीमार मां के पास दवा पहुंचाने गया था। वहां से लौटते समय रामपुर निवासी दोस्तों के साथ बेलांव घाट जाकर गोमती नदी में नहाने लगा। गहरे पानी में चले जाने से सिरताज व उसका दोस्त मेराज दोनों डूबने लगे। मेराज तो किसी तरह सुरक्षित निकल आया, किंतु सिरताज डूब गया। खबर लगते ही केराकत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश यादव व जफराबाद थानाध्यक्ष राजाराम द्विवेदी पुलिस बल के साथ घाट पर पहुंच गए। गोताखोरों को बुलाकर खोज में लगाया। करीब तीन घंटे अथक परिश्रम के बाद गोताखोरों ने घाट के पास से ही शव खोज निकाला। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की।

Edited By: Paras Pandey