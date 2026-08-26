जौनपुर आशीष मौर्य हत्याकांड: 22 साल बाद चार भाइयों को उम्रकैद, सब पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

जागरण संवाददाता, जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के मियांपुर तिराहा के पास डा. शिवसूरत द्विवेदी के मकान के सामने 22 वर्ष पूर्व आशीष मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में चार भाइयों सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के प्रतिनिधि मनोज मौर्य, अधिवक्ता अश्वनी मौर्य, आशीष मौर्य व पवन मौर्य को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल यादव ने बुधवार को हत्या, हत्या के प्रयास में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 26 पेज के फैसले में आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।

घटना की रिपोर्ट मियांपुर निवासी मृतक आशीष के चचेरे भाई पवन मौर्य ने लाइन बाजार थाने में दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार वादी व अभियुक्तों के बीच जमीन का मुकदमा चल रहा था। इसमें कमिश्नर मौका देखने 16 अगस्त 2004 को आने वाले थे।

सुबह 8:30 बजे कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता रहे रामसेवक मौर्य, उनके चार पुत्र अश्वनी मौर्य, आशीष मौर्य, मनोज मौर्य, पवन मौर्य और पड़ोसी राजेश उर्फ छोटू विवादित जमीन पर बांस-बल्ली गाड़कर कब्जा करने लगे। वादी पक्ष ने मना किया तो रामसेवक ने लाठी से, पवन ने अपने पिता राम सेवक की लाइसेंसी बंदूक से अश्वनी, आशीष व मनोज ने तमंचा से वादी पक्ष पर फायरिंग कर दिया। गोली से आशीष की मृत्यु हो गई।

वादी के अलावा छेदीलाल, जियालाल, वीरेंद्र, शशिबाला, रमाशंकर, प्रेमचंद मौर्या आदि को भी चोटें आईं। पुलिस ने पवन की निशानदेही पर रामसेवक के घर से लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव व अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने गवाहों के बयान दर्ज कराए व बहस की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अश्वनी, आशीष, मनोज व पवन को सजा सुनाई। राजेश उर्फ छोटू को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। रामसेवक की मुकदमा के दौरान मृत्यु हो गई थी।