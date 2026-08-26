जौनपुर में सर्पदंश से हुई तीन लोगों की मौत, झाड़-फूंक के चक्कर में गई एक की जान

जागरण संवाददाता, जौनपुर। अलग-अलग घटनाओं में सर्पदंश से बुधवार सुबह व मंगलवार रात बालक व किशोरों की मौत हो गई। इसमें एक की जान इलाज की बजाय झाड़-फूंक के चक्कर में चली गई। खुटहन के लोनिया पट्टी गांव में अमरेज का 13 वर्षीय पुत्र सुजीत चौहान घर में सोकर उठने के बाद बिस्तर से नीचे उतर रहा था।

इसी दौरान नीचे बैठे सर्प ने उसके पैर में डस लिया। किशोर ने तत्काल स्वजन को पैर में सर्प के काटने की जानकारी दी। पहले तो स्वजन उसे लेकर स्थानीय स्तर पर झाड़फूंक कराने के लिए लेकर चले गए। इसके बाद हालत में सुधार नहीं हुआ तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने उपचार शुरू किया ही था कि उसकी हालत और बिगड़ने लगी। तमाम प्रयास के बाद भी सुजीत को बचाया नहीं जा सका।

इसी तरह एक दूसरी घटना में बरसठी के भगवानपुर गांव निवासी राजकुमार पटेल के 10 वर्षीय इकलौते पुत्र अंश पटेल की मंगलवार रात सर्पदंश से मौत हो गई। रात करीब नौ बजे भोजन करने के बाद अंश घर में पानी लेने गया था।

इस दौरान बिजली चली गई और घर में अंधेरा छा गया। अंधेरे में मौजूद सर्प ने उसे डस लिया। स्वजन उपचार के जौनपुर ले जा रहे थे रास्ते मे ही अंश ने दम तोड़ दिया। अंश की मौत से मां सुषमा और पिता राजकुमार का इकलौता सहारा छिन गया। मासूम की एक बहन खुशी है, जो भाई की मौत से बेसुध है। अंश भंनौर स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा चार का छात्र था।

कम्मरपुर में किशोर की गई जान सरपतहां क्षेत्र के कम्मरपुर गांव निवासी दीपक कुमार के 15 वर्षीय पुत्र अनमोल की मंगलवार देर रात सर्पदंश से जान चली गई। भोजन करने के बाद सो गए अनमोल की हालत रात लगभग एक बजे बिगड़ गई। पेट दर्द व उल्टी होने पर स्वजन दो बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुइथाकलां ले गए।

डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेज दिया। जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सर्पदंश की आशंका जताते हुए पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण साफ हो सकेगा।

झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें, तुरंत पहुंचे अस्पताल सर्पदंश के बाद कभी भी झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़े, बल्कि समय बिताए बिना अस्पताल में पहुंचे। अस्पताल में उपलब्ध एंटी स्नेक वेनम ही सर्पदंश का वैज्ञानिक और प्रभावी उपचार है। समय पर एंटी स्नेक वेनम लगने से जहर के प्रभाव को फैलने से रोका जा सकता है।