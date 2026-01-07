जौनपुर में मनरेगा फर्जीवाड़ा रोकने को डेढ़ लाख जॉब कार्ड निरस्त, सत्यापन जारी

जागरण संवाददाता, जौनपुर। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डेढ़ लाख जाबकार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। मौजूदा समय में जिले में मनरेगा जाबकार्ड धारकों की कुल संख्या चार लाख, 79 हजार, 431 है। इसमें दो लाख 97 हजार, 425 सक्रिय हैं। पारदर्शिता के लिहाज से सभी 21 ब्लाकों में कार्डधारकों सत्यापन भी कराया जा रहा है। कार्य करने वाले श्रमिकों का मनरेगा के वेबसाइट पर फोटो अपलोड करने का प्रविधान किया गया है। इसकी जिम्मेदारी महिला मेठ, रोजगार सेवक व सचिव को दी गई है।

कार्डधारकों का सत्यापन तीन चरणों में कराया जा रहा है। पहला जो पलायन कर चुके हैं, दूसरा जिनकी मृत्यु हो चुकी है और तीसरा उन्हें शामिल किया गया है जो गलत तरह से दूसरा कार्ड बनवा लिए हैं। तीनों बिंदुओं पर शुरू की गई जांच की कड़ी में अभी तक डेढ़ लाख जाबकार्ड को निरस्त किया गया है। इनकी संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है।

मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए अब गांवों में होने वाले कार्य का पूरा विवरण श्रमिकों की संख्या के साथ वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जा रहा है। इस व्यवस्था के बाद उन गांवों की जांच की जा रही है जहां श्रमिकों की फोटो अपलोड करने में गड़बड़ी की गई है।