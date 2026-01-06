Language
    जौनपुर में विवाहिता की मौत के मामले में पति, सास- ससुर समेत छह के खिलाफ प्राथमिकी

    By SARVESH KUMAR MISHRAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    जौनपुर के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता लक्ष्मी की आत्महत्या के मामले में उसके पति हरिओम, सास, ससुर सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ...और पढ़ें

    श‍िकायत मि‍लने के बाद पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के भुइली गांव में एक विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में उसके पिता रामू की तहरीर पर उसके पति, सास, ससुर सहित छह लोगों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। रामू, जो आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के निवासी हैं, ने गौराबादशाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    उन्होंने बताया कि लगभग 10 वर्ष पहले उनकी पुत्री लक्ष्मी की शादी हरिओम से हुई थी। शादी के बाद से लक्ष्मी को उसके ससुराल के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण उसने आत्महत्या का कदम उठाया। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

    दूसरी ओर, रोहनिया में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म के मामले में मिल्कीचक निवासी नंदलाल यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि नंदलाल ने विवाहिता को लोन दिलाने का भरोसा देकर विश्वास में लिया और थायराइड की दवा के नाम पर जबरिया नशीली गोलियां खिलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने चार जनवरी को नंदलाल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

    उसने बताया कि 2019 में एक फाइनेंस कंपनी में नंदलाल से उसकी मुलाकात हुई थी। नंदलाल ने उसे लोन दिलाने का आश्वासन दिया और बाद में उसकी थायराइड की बीमारी का फायदा उठाते हुए उसे नशीली गोलियां खिलाईं। इसके बाद नंदलाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। उसने वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ ज्यादती की।

    इंस्पेक्टर राजू सिंह ने बताया कि मामला चार जनवरी को दर्ज हुआ और अगले ही दिन आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम में दारोगा विशाल कुमार सिंह, दिनेश सिंह, भरत चौधरी और हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार शामिल थे।