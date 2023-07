यूपी के जौनपुर में मंगलवार देर रात युवक के स‍िर पर खून सवार हुआ तो पत्नी के साथ उसने पहले तीन बच्‍चों की गला घोंटकर हत्‍या कर दी इसके बाद फांसी लगाकर जान दे दी। सुबह जैसे ही इसकी खबर म‍िली पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुल‍िस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच के आधार पर मौतों का कारण आर्थिंक तंगी बताया जा रहा है।

Jaunpur News: जौनपुर में हत्‍या के बाद मौके पर पहुंची पुल‍िस

जौनपुर, जेएनएन। मड़ियाहूं क्षेत्र के जयरामपुर गांव में टेंट का काम करने वाले 30 वर्षीय नागेश विश्वकर्मा ने पत्नी व तीन बच्चों को मारने के बाद स्वयं फांसी लगाकर जान दे दी। मंगलवार की रात हुई घटना की जानकारी बुधवार को सुबह दस बजे होते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है। जयरामपुर निवासी नागेश विश्वकर्मा टेंट का काम करता था। मंगलवार की रात किसी बात को लेकर 35 वर्षीय पत्नी राधिका मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद एक 11 वर्षीय बेटी निकिता, आठ वर्षीय पुत्र आदर्श व तीन वर्षीय बेटी आयुषी की गला घोट कर हत्या करने के बाद सभी को फंदे से लटका दिया। इसके बाद स्वयं कमरे में फांसी लगाकर जान दे दिया। सुबह परिवार के किसी सदस्य के बाहर न निकलने पर आसपास के लोगों ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद है। खिड़की से देखा तो पत्नी, बच्चे व नागेश का शव फंदे से लटका था। लोगों ने घटना की जानकारी मड़ियाहूं पुलिस को दी। लगभग 11 बजे पहुंची पुलिस घर को सील करने के साथ ही जांच-पड़ताल में जुटी है। पुलिस अधीक्षक डाक्टर अजय पाल शर्मा दी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। मौत का कारण आर्थिंक तंगी बताया जा रहा है।

