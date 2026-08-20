जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय क्षेत्र के शाहापुर गांव में बुधवार को आवारा कुत्तों के झुंड ने आठ वर्षीय बालक ऋषभ पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी व जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।

वीर बहादुर बिंद का पुत्र ऋषभ बुधवार दोपहर घर की छत पर खेल रहा था। इस दौरान घर के पास स्थित तालाब की ओर एक पतंग गिरती देख वह उसे लेने चला गया। तालाब के पास पहले से मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने बालक पर हमला बोल दिया और उसे कई जगह बुरी तरह काटकर लहू-लुहान कर दिया।

मौके से गुजर रही महिलाओं ने बच्चे की चीख-पुकार सुनकर शोर मचाया और ईंट-पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया। इसके बाद गांव के रोशन और राज बिंद घायल ऋषभ को उसके घर ले गए। इसके बाद स्वजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी ले गए। डाक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल और फिर वहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया।

एक माह में दूसरी घटना से सहमे ग्रामीण

- गांव में करीब एक माह के भीतर आवारा कुत्तों के हमले की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले आठ जुलाई को भी इसी गांव के छह वर्षीय शिवांश पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज भी वाराणसी ट्रामा सेंटर में चला था।