जौनपुर में कुत्तों के झुंड ने बच्चे को नोचा, गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर किया गया
जौनपुर के खेतासराय क्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड ने आठ वर्षीय बालक ऋषभ पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसे प्राथमिक उपचार के बाद बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, यह एक महीने में दूसरी ऐसी घटना है।
HighLights
जौनपुर में आवारा कुत्तों ने आठ वर्षीय बालक पर हमला किया।
बालक ऋषभ गंभीर रूप से घायल, बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर।
गांव में एक माह में यह कुत्तों के हमले की दूसरी घटना।
जागरण संवाददाता, जौनपुर। खेतासराय क्षेत्र के शाहापुर गांव में बुधवार को आवारा कुत्तों के झुंड ने आठ वर्षीय बालक ऋषभ पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी व जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया।
वीर बहादुर बिंद का पुत्र ऋषभ बुधवार दोपहर घर की छत पर खेल रहा था। इस दौरान घर के पास स्थित तालाब की ओर एक पतंग गिरती देख वह उसे लेने चला गया। तालाब के पास पहले से मौजूद आवारा कुत्तों के झुंड ने बालक पर हमला बोल दिया और उसे कई जगह बुरी तरह काटकर लहू-लुहान कर दिया।
मौके से गुजर रही महिलाओं ने बच्चे की चीख-पुकार सुनकर शोर मचाया और ईंट-पत्थर मारकर कुत्तों को भगाया। इसके बाद गांव के रोशन और राज बिंद घायल ऋषभ को उसके घर ले गए। इसके बाद स्वजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोंधी ले गए। डाक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल और फिर वहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया।
एक माह में दूसरी घटना से सहमे ग्रामीण
- गांव में करीब एक माह के भीतर आवारा कुत्तों के हमले की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले आठ जुलाई को भी इसी गांव के छह वर्षीय शिवांश पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज भी वाराणसी ट्रामा सेंटर में चला था।
लोग बोले, बढ़ रहा कुत्तों का आतंक
गांव निवासी मनोज, महेंद्र, भानू आदि का कहना है कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। झुंड में घूम रहे कुत्ते आए दिन बच्चों और राहगीरों को निशाना बना रहे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़वाने की गुहार लगाई है।