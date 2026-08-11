शहीद परिवारों का सम्मान, मेडिकल कॉलेज से निकली तिरंगा यात्रा, विशेष पहचान पत्र जारी करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहीद परिवारों के सम्मान समारोह के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमर शहीद राकेश सिंह की पत्नी सरोज सिंह, जिलाजित यादव की पत्नी पूनम देवी और महेंद्र प्रताप यादव की पत्नी रीता यादव को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।

मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने 13 अगस्त को नगर पालिका से कलेक्ट्रेट तक प्रस्तावित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की अपील की। प्रधानाचार्य प्रो. (डा.) आरबी कमल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शहीद परिवारों की चिकित्सा सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा।