शहीद परिवारों का सम्मान, मेडिकल कॉलेज से निकली तिरंगा यात्रा, विशेष पहचान पत्र जारी करने के निर्देश
जौनपुर के उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज में 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत शहीद परिवारों का सम्मान किया गया और तिरंगा यात्रा निकाली गई। कॉलेज ने शहीद परिवारो ...और पढ़ें
HighLights
उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज में शहीद परिवारों का सम्मान हुआ।
'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई।
शहीद परिवारों को विशेष पहचान पत्र मिलेंगे चिकित्सा हेतु।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहीद परिवारों के सम्मान समारोह के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। अमर शहीद राकेश सिंह की पत्नी सरोज सिंह, जिलाजित यादव की पत्नी पूनम देवी और महेंद्र प्रताप यादव की पत्नी रीता यादव को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने युवाओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने 13 अगस्त को नगर पालिका से कलेक्ट्रेट तक प्रस्तावित तिरंगा यात्रा में सहभागिता की अपील की। प्रधानाचार्य प्रो. (डा.) आरबी कमल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शहीद परिवारों की चिकित्सा सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. (डा.) एए जाफरी को शहीद परिवारों के लिए विशेष पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें बिना प्रतीक्षा चिकित्सा सुविधा मिल सके। वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डा. सुभाष सिंह ने तिरंगे के सम्मान और शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद किया।इसके बाद चिकित्सकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं और गणमान्य नागरिकों ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारत माता की जय के नारों से परिसर गूंज उठा।सांस्कृतिक नोडल अधिकारी प्रियंका सिंह ने आयोजन तथा डा. पूजा पाठक ने संचालन किया।