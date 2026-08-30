एमबीबीएस इंटर्न छात्रों का 12 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये हो गया मानदेय
उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस इंटर्न छात्रों का लंबे समय से चला आ रहा मानदेय बढ़ाने का आंदोलन सफल रहा है। ...और पढ़ें
HighLights
एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड 12 हजार से 25 हजार हुआ।
लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया।
छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।
जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। उमानाथ सिंह स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्दीकपुर के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों की स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग आखिरकार पूरी हो गई। प्रदेश सरकार ने इंटर्न छात्रों का मासिक स्टाइपेंड 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। मांग पूरी होने पर इंटर्न छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उनका आभार जताया और बधाई दी।
स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर इंटर्न छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना-प्रदर्शन के साथ लखनऊ में भी आंदोलन किया गया। छात्रों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग उठाई थी। उनकी मांग थी कि 12 हजार रुपये के स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए।करीब दो माह पहले डॉ. कुंवर निलेंद्र ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इंटर्न छात्रों की समस्या और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग उनके सामने रखी थी।
मुख्यमंत्री ने उस समय स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद सरकार ने स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया।निर्णय के बाद डॉ. कुंवर निलेंद्र, डॉ. शुभम सिंह, डॉ. ओम और डॉ. रिशित के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। छात्रों ने कहा कि मांग पूरी होने से प्रदेश के इंटर्न छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी। लंबे संघर्ष के बाद सरकार के निर्णय से छात्रों में खुशी है।