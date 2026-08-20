जागरण संवाददाता, जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के सुजानगंज मार्ग पर उकनी गांव के पास गुरुवार की सुबह लगभग आठ बजे एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने ओवरटेक करते समय डीआरएम पब्लिक स्कूल मधुपुर की स्कूल वैन को साइड से टक्कर मार दी।

इस टक्कर के कारण बच्चों से भरी वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। दुर्घटना के समय वैन में लगभग एक दर्जन बच्चे सवार थे। इस हादसे में सात बच्चे और वैन चालक घायल हो गए। तीन बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

घटना के बाद चीख-पुकार मच गई, जिसके चलते आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और वैन में फंसे बच्चों व चालक को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर कई अभिभावक भी मौके पर पहुंचे, साथ ही मुंगरा बादशाहपुर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी सुजानगंज भेजा गया।

घायलों में आदित्य यादव, सिद्धार्थ यादव, आर्यन यादव, प्रभाष यादव, अनिरुद्ध यादव, शिवम तिवारी और आकाश तिवारी शामिल हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए सिद्धार्थ यादव, प्रभाष यादव और आदित्य यादव को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल जाकर बच्चों का हाल जाना और चिकित्सा व्यवस्था की जानकारी ली। यह घटना बच्चों की सुरक्षा के प्रति एक गंभीर सवाल खड़ा करती है, खासकर स्कूल वैन के संचालन के दौरान। स्थानीय प्रशासन को इस मामले में उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।