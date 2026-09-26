जौनपुर के करंजाकला में मड़हे में बैठे सब्जी विक्रेता पर भरभराकर गिरा गुलमोहर, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, मल्हनी (जौनपुर)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के करंजाकला गांव में शनिवार सुबह खेत के पास मड़हे में बैठे 37 वर्षीय सब्जी विक्रेता की पेड़ के नीचे दबकर मौत हो गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया।

करंजाकला गांव निवासी सब्जी अर्जुन सोनकर 37 वर्ष विक्रेता शनिवार सुबह करीब नौ बजे घर से कुछ दूरी पर खेत के पास बने मड़हे में बैठे थे। इसी दौरान अचानक कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर देखते या कुछ समझ पाते, उससे पहले मड़हे के पास खड़ा गुलमोहर का पेड़ अचानक भरभराकर उनके ऊपर गिर पड़ा।

पेड़ के नीचे दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।